Подмосковье 13 июня 2023, 20:36 Подмосковный гандбольный клуб «Звезда» назначил нового главного тренера Гандбольный клуб «Звезда»

Читать 360tv в

Новым главным тренером гандбольного клуба «Звезда» назначили Михаила Серегина. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Ранее он занимал должность старшего тренера команды.

Реклама

«Приятно, что мне сделали такое предложение и доверили работу с командой, у которой есть имя, традиции, достижения. Я испытываю гамму чувств: и радость, и ответственность, но главное — дело очень интересное и серьезное», — сообщил Серегин.

Он является воспитанником СДЮШОР ЦСКА по гандболу. Мужчина выступал за СКА из Минска и ЦСКА. После окончания игровой карьеры игрока стал гандбольным тренером, работал с женской сборной России, возглавлял клуб «Астраханочка», работал тренером в клубе «Звезда». Является двукратным чемпионом СССР и России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 417 школьных стадионов. Власти договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».