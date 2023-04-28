Подмосковье 28 апреля 2023, 14:55 Предприятие из Орехово-Зуева получило льготный кредит по проекту «Развитие удаленных территорий» ООО «ЗАВОД СТЕЛКОН»

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Предприятие по производству оборудования для логистических центров из Орехово-Зуева «Завод Стелкон» получило льготный заем по программе Фонда развития промышленности Московской области «Развитие удаленных территорий». Средства пойдут на расширение складских комплексов.

По словам зампреда правительства региона, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, проекты заемного финансирования фонда пользуются популярностью среди подмосковных предприятий. Развитие компаний способствует не только улучшению качества производств, но и увеличению вакансий.

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«Компании „ЗАВОД СТЕЛКОН“ в виде льготного заема будет предоставлено 48,6 млн рублей, что составляет 56,7% от общей суммы затрат на проект. В результате реализации проекта расширения производства будут созданы 50 дополнительных рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Также зампред добавила, что программой «Развитие удаленных территорий» могут воспользоваться предприятия из 11 городских округов Подмосковья: Шаховская, Волоколамск, Зарайск, Лотошино, Луховицы, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Серебряные Пруды, Шатура, Электрогорск и Талдом. Заем можно получить в размере до 70 миллионов рублей по ставке от 0,5 до 1% годовых на срок до 7 лет.

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