Подмосковный фотограф получил приз на международном конкурсе в Италии

Фотограф из Реутова Сергей Полетаев получил награду международного фестиваля в Италии за кадр Дзержинского, сделанного с дрона.

Фотография Сергея Полетаева победила в номинации «Город».

«Там было семь или восемь номинаций, плюс был общий победитель. Там можно было несколько снимков загружать, количество фотографов они не пишут. По-моему, 14 тысяч фотографий, если я не вру, из 104 стран мира участвовали в этом дроноконкурсе», — рассказал Сергей Полетаев, фотограф.

Фотография была сделана для личного аккаунта в Instagram. Как рассказал автор, она просто подходила под условия конкурса. Процесс съемки пейзажа занял у Сергея два года.

«Вплотную я им занялся зимой 2019 года, я сюда ездил, но даже не летал, потому что зима была теплая и не было снега вообще, а нужно было, чтобы стоял мороз. Тогда ТЭЦ работает на полную, есть дым. Плюс выделяется влага, она конденсируется, и пара становится больше. Нужно было, чтобы ветер был, чтобы он был немного северо-восточный, чтобы он сдувал пар в эту сторону», — пояснил Сергей Полетаев, пилот дрона, фотограф.

Сергей приезжал в Дзержинский не единожды, было несколько попыток взлета и выбор ракурса, чтобы купола попали четко между труб. Художник вымерял все до миллиметров, делал снимок. А затем была долгая отбраковка неудачных кадров, которых было около шестисот.

Глядя на Instagram Сергея, можно сделать вывод, что фотография как искусство все еще живет, а дроны просто стали интересным инструментом. Ведь взгляд сверху дает возможность увидеть привычные вещи с неожиданной для нас стороны и в другом масштабе.

«Когда я этим занялся, это было новое дело, меня привлекала новизна. Сейчас вау-эффекта нет, из-за того что дрон стал обыденностью. Но тем интереснее искать какие-то углы и ракурсы, которые никто не видел», — отметил фотограф.

Дальше в планах — участие в серийных конкурсах. Это сложнее, но оттого и интереснее.

Конкурсы очень важны, ведь это международный уровень признания. Места в каталогах и персональные выставки, хотя и соцсети как электронную площадку тоже никто не отменял. Ведь это сегодня самый короткий путь к зрителю, пусть и не самый простой из-за обилия информации, но именно это и является показателем качества.

«Если фотография делает так, что ты останавливаешься и начинаешь ее разглядывать, то значит, я свою задачу выполнил как фотограф, значит, все получилось», — заключил Сергей Полетаев.