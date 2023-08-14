Подмосковье 14 августа 2023, 12:47 Подмосковный форум «Многодетная Россия» принял свыше 600 участников Пресс-служба городского округа Шатура

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Семейный форум «Многодетная Россия» прошел в Шатуре. Мероприятие посетили более 600 человек из 57 городских округов Подмосковья.

Для гостей форума подготовили дискуссионные, спортивные и развлекательные зоны. Дети проходили полосы препятствий, попробовали свои силы в оказании первой помощи, а также поучаствовали в кулинарном конкурсе «Медовый Спас».

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Также в Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что важной частью форума стал «Разговор без галстука», где посетители могли в неофициальной обстановке пообщаться с представителями государственных и муниципальных органов власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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