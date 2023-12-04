Подмосковье 04 декабря 2023, 13:54 Подмосковный фонд «Защитники Отечества» поможет ветеранам СВО с трудоустройством Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Около 60 ветеранов СВО обратились в подмосковный фонд «Защитники Отечества» за помощью в трудоустройстве с июня. Некоторые из них пройдут обучение и вернутся в зону специальной военной операции управлять беспилотниками.

Руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова рассказала, что трудоустройство — это одна из форм поддержки участников СВО.

Реклама

«Потребность такая есть, особенно у инвалидов, которые уже не смогут вернуться в свою профессию. Многие готовы пройти переобучение и осваивать новые горизонты. К нам обратились 60 человек, восемь из них трудоустроены и 10 отправлены на курсы. Два человека попросили о профессии, связанной с управлением БПЛА. Кто-то готов вернуться назад, и для этого им потребуются новые знания, которые мы предоставляем», — рассказала Ермакова.

Она отметила также, что запрос на трудоустройство станет выше, как только СВО закончится и ребята вернутся домой. Фонд должен быть готов к вызову.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и призвал коллег активнее решать вопросы, с которыми обращаются жены и матери военнослужащих. Каждый должен почувствовать внимание и заботу, особенно дети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».