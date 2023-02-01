Подмосковье 01 февраля 2023, 14:05 Подмосковный Фонд поддержки экспорта поможет производителям выйти на 14 международных выставок за год

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Экспортерам из Подмосковья помогут принять участие в 14 международных выставках за год. Расходы на организацию стенда частично или полностью возьмет на себя региональный Фонд поддержки экспорта.

Производители продуктов питания, лекарств и других товаров из Подмосковья смогут принять участие в 14 международных выставках, которые пройдут в России и за рубежом в 2023 году. Мероприятия состоятся в том числе в странах дальнего зарубежья, таких как ОАЭ, Эфиопия, Индонезия, Саудовская Аравия.

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Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подчеркнула, что компаниям малого и среднего бизнеса полностью компенсируют издержки на организацию стенда. Для крупных предприятий поддержка Фонда развития экспорта составит 50%. Производители смогут представить свою продукцию за рубежом и заключить контракты с зарубежными партнерами.

Чтобы стать участником международной выставки, компания должна подать в фонд заявление в письменной или электронной форме. Понадобится приложить пакет документов. Более подробную информацию можно получить на сайте или у ответственного менеджера Воробьевой Светланы (телефоны 8 495 150-39-41 (добавочный 16), e-mail: vsv@exportmo.ru).

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