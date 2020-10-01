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    01 октября 2020, 11:19

    Подмосковный фонд одолжил бизнесменам 320 млн рублей за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковным бизнесменам выдали в областном фонде микрофинансирования займы на 320 миллионов рублей с начала года. Чаще всего им нужна была поддержка для решения проблем, вызванных пандемией.
    Подмосковный фонд одолжил бизнесменам 320 млн рублей за год

    Фонд одобрил подмосковным бизнесменам уже 155 микрозаймов, из которых 80 — в третьем квартале этого года. В первую очередь о помощи просили для восстановления рабочих процессов.

    Так, самым актуальным оказался антикризисный заем. За ним и приходил каждый второй предприниматель Московской области. Процентная ставка по этой программе — всего 4,25% годовых, а с конца сентября заем увеличили с двух до трех миллионов рублей.

    Предприятия в сфере торговли могут взять в долг до пяти миллионов рублей. Все это помогает бизнесу восстанавливаться.

    Вместе с тем ставку по займам под залог нежилых помещений и земель несельскохозяйственного назначения теперь снизили до 4,25% для сумм до пяти миллионов рублей.

    Теперь фонд поддерживает предприятия питания на территории общественных пространств в отделенных от столицы округах. Им могут выдать займы до трех миллионов рублей.

    Стартапы начинающих предпринимателей поддержат займами до 1,5 миллиона рублей. Ставка — 4,25% годовых.

    Узнать подробности можно по телефонам 8 (495) 730-50-76, 8 (495) 118-25-76 и через почту fond@mofmicro.ru.

    Все актуальные сведения доступны на официальном сайте фонда и на инвестпортале Подмосковья.

    Новости SMI.FM