Подмосковный фонд одолжил бизнесменам 320 млн рублей за год

Подмосковным бизнесменам выдали в областном фонде микрофинансирования займы на 320 миллионов рублей с начала года. Чаще всего им нужна была поддержка для решения проблем, вызванных пандемией.

Фонд одобрил подмосковным бизнесменам уже 155 микрозаймов, из которых 80 — в третьем квартале этого года. В первую очередь о помощи просили для восстановления рабочих процессов.

Так, самым актуальным оказался антикризисный заем. За ним и приходил каждый второй предприниматель Московской области. Процентная ставка по этой программе — всего 4,25% годовых, а с конца сентября заем увеличили с двух до трех миллионов рублей.

Предприятия в сфере торговли могут взять в долг до пяти миллионов рублей. Все это помогает бизнесу восстанавливаться.

Вместе с тем ставку по займам под залог нежилых помещений и земель несельскохозяйственного назначения теперь снизили до 4,25% для сумм до пяти миллионов рублей.

Теперь фонд поддерживает предприятия питания на территории общественных пространств в отделенных от столицы округах. Им могут выдать займы до трех миллионов рублей.

Стартапы начинающих предпринимателей поддержат займами до 1,5 миллиона рублей. Ставка — 4,25% годовых.

Узнать подробности можно по телефонам 8 (495) 730-50-76, 8 (495) 118-25-76 и через почту fond@mofmicro.ru.

Все актуальные сведения доступны на официальном сайте фонда и на инвестпортале Подмосковья.