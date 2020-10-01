Подмосковный фонд одолжил бизнесменам 320 млн рублей за год
Фонд одобрил подмосковным бизнесменам уже 155 микрозаймов, из которых 80 — в третьем квартале этого года. В первую очередь о помощи просили для восстановления рабочих процессов.
Так, самым актуальным оказался антикризисный заем. За ним и приходил каждый второй предприниматель Московской области. Процентная ставка по этой программе — всего 4,25% годовых, а с конца сентября заем увеличили с двух до трех миллионов рублей.
Предприятия в сфере торговли могут взять в долг до пяти миллионов рублей. Все это помогает бизнесу восстанавливаться.
Вместе с тем ставку по займам под залог нежилых помещений и земель несельскохозяйственного назначения теперь снизили до 4,25% для сумм до пяти миллионов рублей.
Теперь фонд поддерживает предприятия питания на территории общественных пространств в отделенных от столицы округах. Им могут выдать займы до трех миллионов рублей.
Стартапы начинающих предпринимателей поддержат займами до 1,5 миллиона рублей. Ставка — 4,25% годовых.
Узнать подробности можно по телефонам 8 (495) 730-50-76, 8 (495) 118-25-76 и через почту fond@mofmicro.ru.
Все актуальные сведения доступны на официальном сайте фонда и на инвестпортале Подмосковья.