Подмосковье 05 февраля 2024, 18:24 Подмосковный Фонд микрофинансирования расширил бонусную программу для самозанятых Источник фото:Unsplash

Читать 360tv в

Подмосковный Фонд микрофинансирования расширил программу лояльности для самозанятых. Теперь все желающие могут получить заем по сниженной ставке на 0,5% на 12 месяцев по бонусной программе.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона, для того чтобы получить льготный заем, действующий самозанятый заемщик должен рекомендовать заем другому самозанятому.

Реклама

Так, при заключении договора займа с Фондом в адрес действующего заемщика направляется дополнительное соглашение с новым графиком платежей по пониженной ставке. Уникальный код на участие в бонусной программе дается по каждому действующему договору займа и может быть использован один раз.

Программа лояльности будет действовать до 30 июня 2024 года, а подробнее узнать о программах Фонда можно на сайте организации. Подать заявку на получение льготного займа можно онлайн через сайт РПГУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».