Подмосковье 11 декабря 2023, 16:27 Подмосковный фонд капремонта вошел в рабочую группу Минстроя по вопросам газоснабжения ФКР

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Минстрой России создал межведомственную рабочую группу по совершенствованию капитального ремонта систем газоснабжения. В нее вошел Фонд капитального ремонта Подмосковья, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

На первом заседании от региона в заседании группы поучаствовал первый заместитель генедиректора фонда Александр Шаповалов. Также в рабочую группу вошли представители федеральных органов, Ассоциации региональных операторов капремонта, подрядчиков и других организаций.

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Группа будет заниматься подготовкой предложений по внесению изменений в законодательство по капремонту систем газоснабжения в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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