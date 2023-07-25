Подмосковье 25 июля 2023, 13:09 Подмосковный ФК «Зоркий» обыграл соперников из Твери со счетом 1:0 Фото: пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова

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Подмосковный футбольный клуб «Зоркий» обыграл «Тверь» со счетом 1:0. Первая игра сезона 2023 года второй лиги группы 2Б состоялась в Красногорске 22 июля, сообщили в ФК Московской области.

«Игра была напряженной с первой минуты, и все же преимущество было на нашей стороне, создавалось много голевых моментов», — заявил гендиректор «Зоркого» Алексей Алексеев.

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Состав «Зоркого» поменялся на 30%. В команду пришли Владислав Сухов, Антон Белов, Максим Жестарев, Ильсур Валеев, Артур Рябокобыленко и Ярослав Сычев. Также у клуба появился новый главный тренер Андрей Черенков.

«Наши подмосковные футболисты играли бодро, уверенно, создавали опасные моменты на протяжении всей игры. Впереди у ребят 16 матчей — восемь домашний и восемь выездных», — рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Российский футбольный клуб из Красногорска «Зоркий» основали в 1966 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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