Подмосковье 21 декабря 2023, 12:16 Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» объединился с мусульманским духовенством для помощи бойцам СВО Фото фонда «Защитники Отечества».

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Соглашение о сотрудничестве между подмосковным филиалом фонда «Защитники Отечества» и Духовным управлением мусульман Московской области подписали 20 декабря, в Соборной мечети. Стороны договорились вместе поддерживать ветеранов СВО и семьи погибших бойцов.

Фото фонда «Защитники Отечества».

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев призывает всех крайне внимательно относиться к семьям участников специальной военной операции, и мусульмане Подмосковья находятся с ними в постоянном контакте, оказывают помощь по хозяйству, материальную и духовную поддержку. Уверен, что подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве позволит усилить эту работу», — рассказал муфтий Рушан Аббясов.

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«Это соглашение — наша дань уважения ветеранам и долг перед семьями погибших. Наша общая задача — заботиться и поддерживать их. Верим, что совместная работа поможет нашим бойцам. А мы будем трудиться ради общего дела и общей победы», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

Фото фонда «Защитники Отечества».

На мероприятии состоялось награждение участников СВО и жителей Подмосковья, которые отличились на фронте и в тылу.

Феликс Жамалиев — предприниматель и общественный деятель из Ленинского округа. Он многократно собирал и лично отвозил гуманитарную помощь на передовую. Сейчас тоже находится в зоне СВО.

Идрис Хакимов — подполковник в отставке, возглавляет мусульманскую общину в Коломне. Тоже собирает и отвозит гуманитарную помощь бойцам в составе военных колонн.

Раис Гафуров — предприниматель и благотворитель, с первых дней СВО создал проект «Тыловая поддержка» и объединил вокруг себя неравнодушных людей. Благодаря этому собрано уже более пяти миллионов рублей на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Рушан Махмутов — председатель Общественной палаты городского округа Щелково. Сделал большой вклад в помощь жителям Донбасса и доставлял грузы в составе гуманитарных колонн бойцам на передовую.

Фото фонда «Защитники Отечества».

«Когда наши герои находятся в окопах, где нет неверующих, их объединяет вера в победу во имя своей родины. Я преклоняю голову перед их храбростью, и я преклоняю голову перед женщинами, которые сидят сегодня в этом зале. Я также благодарна представителям диаспор за то, что они постоянно разъясняют представителям своих национальностей о долге каждого гражданина России встать на защиту родины, когда это требуется. Результат этой работы мы видим уже сейчас», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная.

В прошлом месяце подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» заключил трехстороннее соглашение с московской митрополией и подмосковным филиалом Союза женщин России.

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