Подмосковье 22 января 2024, 17:54 Подмосковный фигурист Иван Попов выиграл серебро на чемпионате России Unsplash

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Серебряную медаль на чемпионате России по прыжкам выиграл подмосковный фигурист Иван Попов. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Спортсмен из Люберец набрал 66,61 балла, что позволило ему занять второе место.

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​«В первый раз я даже отборочные не прошел, а сейчас получилось пройти в финал, и это неожиданно для меня — перед этим стартом я готовился всего три дня из-за болезни. С возрастом прыгать тяжелее. Рост выше, вес больше. Пацаны маленькие, они восстанавливаются чуть быстрее, чем мы. Поэтому было немножко тяжело», — поделился 19-летний Иван Попов с журналистами.

Иван — самый старший из призовой тройки фигуристов. Первое место занял 14-летний Арсений Федотов, а третье место чемпионата на счету Льва Лазарева, которому исполнилось 15 лет.

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