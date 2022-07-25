Подмосковный фермер запустил производство меда из борщевика

Борщевик Сосновского — это не только вредоносный сорняк, с которым массово борются по всей России, но и неплохое медоносное растение. К такому выводу пришел один из подмосковных фермеров, Владимир Голичков из Егорьевска.

С одного гектара пчелы Голичкова могут собрать до 300 килограммов нектара. Выяснилось, что у него достаточно сбалансированный состав, поэтому насекомым он очень нравится. Даже несмотря на то, что мест его произрастания становится в Подмосковье все меньше.

«На данный момент в России нет отдельного ГОСТа на борщевичный мед. В любом случае, этот вид меда, как и другие, нуждается в ветеринарно-санитарной экспертизе, которая проводится в государственных ветлабораториях. При покупке меда на подмосковных рынках и торговых комплексах покупатель всегда может попросить у продавца заключение экспертизы, которая гарантирует безопасность продукта», — подчеркнул министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.

Как показали последние исследования в лабораториях, борщевичный мед абсолютно безопасный. Однако у самого растения достаточно негативная репутация, поэтому фермер решил продавать его как «разнотравный».

Отмечается, что у меда из борщевика приятный терпкий вкус, также он обладает большим количеством полезных качеств. Свои ценители у такого продукта уже появились — некоторые покупатели приезжают специально за медом из борщевика. На пасеке Голичкова он продается примерно так же хорошо, как гречишный и липовый.