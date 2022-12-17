Подмосковье 17 декабря 2022, 00:27 Подмосковный фермер рассказал об увеличении молодежи в сфере сельского хозяйства Замгендиректора «Фермы Цветковых» заявил о популярности сельского хозяйства среди молодежи

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Мнение о том, что сельское хозяйство не модно и не престижно постепенно уходит в прошлое. Все больше молодых людей и девушек становятся фермерами и начинают посвящать этому тяжелому труду всю свою жизнь. Об этом «360» рассказал заместитель генерального директора «Фермы Цветковых» Юрий Цветков.

Он подчеркнул, что называет ферму своей семьи «интеллектуальной», потому что цифровизация позволяет сокращать затраты на людскую силу. Его примеру последовали многие молодые люди, но пока о повальном увлечении говорить рано. Но сам Юрий считает, что это дело времени.

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«Фермерство стало модным. Я знаю много молодых людей, которые пришли в сельское хозяйство сами. Когда девушки с маникюром на ногтях — доят коров, то есть занимаются сельским хозяйством — это здорово», — заявил он.

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Юрий Цветков рассказал, что привлек к работе на ферме свою супругу, которая сначала говорила, что не видит себя в сельском хозяйстве.

«Когда она была в декрете, то пошла на бухгалтерские курсы. Мы ей предложили, попробуй поработать у нас здесь. Тебя обучат и ты поймешь, что сельское хозяйство не так страшно», — поделился молодой фермер.

При этом он признался, что проблем действительно хватает: от не вышедшего на работу человека до поломки дорогостоящего оборудования. Поэтому приходится работать в режиме нон-стоп семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Но оно того стоит.

«Ферма Цветковых» нашла интересный способ поиска новых клиентов. Семья начала организовывать экскурсии на свое производство и продавать гостям свою продукцию. Клиенты оценили качество и стал постоянными покупателями. Благодаря своей находке «Ферма Цветковых» заняла четвертое место в федеральном конкурсе агротуризма и получила грант от министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.