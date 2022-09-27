Подмосковный фермер получил три серебряные медали на международной выставке WorldFood | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 17:12 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковный фермер получил три серебряные медали на международной выставке WorldFood

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Подмосковный фермер стал обладателем трех серебряных медалей на крупнейшей в России международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow. Рамиль Булатов — владелец крестьянского хозяйства под названием «Свободный труд», которое расположено в Дмитрове. Серебряные медали получили его сливочное масло, ряженка и сыр-буррата. Они заняли второе место в номинации «Молочная продукция, включая консервы и мороженое».

«Продукция с фермы Рамиля Булатова уже неоднократно получала награды российского и международного уровня. Его фермерскому хозяйству уже 30 лет, оно постоянно растет и расширяется. Там разводят рыбу, выращивают рассаду, производят мед», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В прошлом году Рамиль Булатов открыл в своем хозяйстве новую сыроварню, а в текущем году у него появилась собственная ферма, в которой живут 200 коров. Из молока на ферме производят порядка 20 наименований сыров и кисломолочной продукции. Все товары продаются в Дмитрове, а также поставляются в Татарстан и Нижний Новгород.

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«Свободный труд» — это не только современный производственный комплекс, но и туристический объект, где проводятся экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых. Гостям фермы предлагают необычную дегустацию сыров на воздушном шаре.

В этом году в выставке WorldFood Moscow приняли участие более 700 компаний из 54 регионов России и 24 стран.

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