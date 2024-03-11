Подмосковье 11 марта 2024, 17:14 Подмосковный фермер Артем Климович прошел в финал национальной премии «Россия — страна возможностей» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермер и предприниматель из Лотошина Артем Климович стал финалистом специальной номинации «Выбор ВФМ» в рамках национальной премии «Россия — страна возможностей». Всего в мероприятии приняли участие представители 33 регионов страны.

«Мы рады видеть, как наши фермеры выходят на новый для себя уровень. Они активно принимают участие во всероссийских конкурсах и проектах, представляя достижения и продукцию Подмосковья», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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КФХ Артема Климовича «ТехноВелес» занимается производством меда и выращиванием десертных ягод с 2022 года. Общая площадь хозяйства составляет 34 гектара, а планируемый объем производства меда в 2024 году достигает тонну.

Уже в следующем году хозяйство собирается открыть ферму улиток, а также первым в области высадить до гектара лаванды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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