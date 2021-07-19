Подмосковный этап заплыва X-Waters прошел в Истре

Первый подмосковный заплыв X-Waters World Championship состоялся на Истринском водохранилище 17–18 июля. В нем приняли участие порядка 500 человек. Мероприятие прошло при поддержке комитета по туризму Московской области.

«Два года мы пытались организовать это мероприятие на территории Подмосковья. Наконец-то в этом году получилось! Я надеюсь, что вы получили много заряда, много энергии. Спасибо, что занимаетесь спортом, проявляете активную жизненную позицию. Я думаю, что несколько раз в год мы будем радовать людей на территории Подмосковья подобными соревнованиями», — сказал исполняющий обязанности министра по туризму правительства Московской области Алексей Шимко.

В подмосковном заплыве приняли участие около 500 человек. Соревновались спортсмены из Истры, Химок, Жуковского, Балашихи и Солнечногорска.

Организаторы мероприятия подготовили для новичков легкий заплыв на коротких дистанциях, а профессионалы соревновались в технике и скорости. Также для собравшихся прошли лекции, мастер-классы и тренинги по плаванию.

X-Waters — крупнейшая международная плавательная серия в России. В ее рамках в 2019 году состоялось 14 заплывов в шести странах мира.