Подмосковный этап конкурса лучших социальных проектов начнется 14 сентября

Подмосковные предприниматели смогут громко заявить о своих бизнес-идеях. С 14 сентября область даст начало приему заявок на конкурс лучших социальных проектов года. Он всероссийский, но прежде участников отберут в регионах.

Конкурс «Лучший социальный проект года» покажет разработки предпринимателей на уровне России. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье бизнес социальной направленности развивается при активной поддержке регионального правительства. На этот год в рамках субсидирования затрат для реализации проектов из социальной сферы в подмосковном бюджете предусмотрели 100 миллионов рублей», — сказала она.

По ее словам, в регионе уже работает «множество интересных и значимых социальных проектов». Теперь предприниматели из Подмосковья смогут заявить о себе на всероссийском конкурсе. У региона уже были победы.

В 2019 году, например, подмосковная компания стала победителем всероссийского конкурса в номинации „Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии“. И в этом году мы ожидаем от предпринимателей сильных заявок Екатерина Зиновьева.

Проекты участников рассмотрят члены жюри и эксперты. Они и выберут победителей.

Прием заявок на участие в отборочном этапе продолжится до 11 октября. Узнать все подробности можно на официальном сайте konkurs.rgsu.net.