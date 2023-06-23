Подмосковье 23 июня 2023, 12:37 Подмосковный этап футбольного фестиваля среди девочек в возрасте до 12 лет пройдет в Химках пресс-служба фестиваля "Мы в игре. Лето"

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Подмосковный этап футбольного фестиваля для девочек «Мы в игре. Лето» пройдет 25 июня в микрорайоне Новогорск в Химках, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Проект организован РФС для юных спортсменок в целях популяризации женского футбола.

Этапы мероприятия проходят в течение всего лета в 32 городах России. Принять участие в фестивале могут девочки в возрасте от 7 до 12 лет вне зависимости от уровня подготовки. Спортсменок обучают футбольным приемам и навыками по специально разработанной программе.

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На мероприятии в Химках в качестве наставников выступят главный тренер женской команды «Динамо» Сергей Лаврентьев и футболистки клуба Марина Федорова и Кристина Комиссарова. Кроме соревновательной части, организаторы предложат девочкам развлекательную программу — полоса препятствий, викторина, творческий конкурс, фотосессия с профессиональными спортсменками и многое другое.

Для того, чтобы присоединиться к фестивалю, нужно пройти регистрацию на сайте проекта (необходимо выбрать локацию «Москва „Динамо“ 25.06.2023»). Друзей и родителей также приглашают поболеть за юных футболисток на трибунах. Участие в мероприятии бесплатное.

Российский футбольный союз проводит фестиваль «Мы в игре. Лето» совместно с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ уже второй сезон подряд. В прошлом году прошло 23 мероприятия в 21 городе России. В фестивале приняли участие более 2500 девочек от 7 до 12 лет. В этом году география проекта заметно расширилась и теперь охватывает все федеральные округа России.

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