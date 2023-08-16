Подмосковье 16 августа 2023, 17:24 Подмосковный «Энергомаш» представил макеты ракетного двигателя на форуме «Армия» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Научно-производственное объединение «Энергомаш» представило макеты жидкостного ракетного двигателя на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Специалисты из Химок также станут участниками научно-деловой программы конгресса по диверсификации оборонно-промышленного комплекса России.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Форум проходит в центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино с 14 по 20 августа. Участниками экспозиции стали свыше 60 официальных военных делегаций из разных стран.

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Научно-производственное объединение «Энергомаш» из Химок продемонстрировало на выставке образцы двигателей для ракет «Ангара», «Союз-5» и «Амур», а также двигательную установку для аппарата связи «Марафон».

Международный форум посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел экспозиции и пообщался с производителями оборонно-промышленного комплекса региона.

«Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й — не исключение. Всего у нас в оборонно-промышленном комплексе более 100 предприятий, на них работает свыше 120 тысяч человек. Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так, уже около 800 молодым ученым и специалистам предоставили льготное жилье по соципотеке», — рассказал Андрей Воробьев.

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