Подмосковье 20 декабря 2022, 14:45 Подмосковный экспорт продуктов из фруктов и овощей вырос на 35%

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Региональные компании увеличили экспорт продуктов из овощей, фруктов и орехов в 2022 году. Объемы поставок выросли на 35%, по данным за девять месяцев.

«За рубеж отправили 28,7 тысячи тонн продуктов переработки фруктов, овощей и орехов. Выручка составила 90,8 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом оборот вырос на 35%», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Продукты из Московской области закупают в 90 странах мира. Главными заказчиками являются компании Казахстана, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии. Эти страны приобрели в общей сложности 18,5 тысячи тонн плодоовощной продукции на сумму 86 миллионов долларов США.

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С начала года на 44,3% увеличился экспорт аграрной продукции из Подмосковья в страны Азии. При этом ключевым партнером региона остается Китай. По поручению губернатора Андрея Воробьева региональные компании-экспортеры получают всестороннюю поддержку.

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