Подмосковный экопроект признали одним из лучших в России
Бизнесмен победил в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии» и в специальной номинации «Российской ассоциации франчайзинга».
«В Московской области созданы условия для развития малых предприятий в проекты федерального уровня. В данном случае показательна победа подмосковного предпринимателя в номинации по франчайзингу, это свидетельствует о том, что этот проект масштабируется на федеральном уровне», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
Проект «Умная SREDA» — это мини-экозавод с собственным уникальным оборудованием для переработки смешанного пластика в высокопрочные композитные материалы. Завод изготовляет урны, скамейки и другую продукцию для благоустройства города.
В декабре 2019 года Алексей Чехранов стал победителем регионального этапа конкурса.
«Уникальность компании „Умная SREDA“ еще и в том, что для нее доступны меры господдержки: этот соцпроект уже готов к участию в конкурсном отборе на получение региональной субсидии», — сказал Хромов.
В прошлом году больше 120 подмосковных малых и средних предпринимателей, занятых в социальной сфере, получили государственные субсидии на общую сумму 126,7 миллиона рублей.
«За счет мер господдержки сейчас по технологии „Умная SREDA“ уже работает больше 15 экозаводов по всей стране. А в планах — открытие 100 таких предприятий уже к 2021 году», — заключил зампред правительства.