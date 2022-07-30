Подмосковный эконадзор выявил незаконные свалки в трех городских округах

Московская область ведет активную работу по ликвидации проблемы несанкционированных свалок. Ежегодно в Москве и Подмосковье образуется до 50 миллионов тонн строительных отходов. Часть из них сбрасывают нелегально — в результате образуются стихийные свалки.

Для борьбы со свалками и контроля за перевозками строительного мусора по всей области регулярно проводятся рейды. В них участвуют сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области, представители министерства экологии и природопользования региона, правоохранительных органов, ГИБДД, а также общественники и экоактивисты.

Несколько дней назад в городском округе Щелково на 13-м км трассы Щелково — Фряново у трех из десяти самосвалов с отходами при проверке не оказалось необходимых документов. В итоге транспортные средства отправили на штрафстоянку. Таким образом предотвратили сброс строительного мусора объемом более 50 кубометров.

В деревне Медвежьи Озера обнаружили свалку строительных отходов, а в деревне Никифорово на частной территории выявили навалы бетонных и строительных остатков и ТКО. Общий объем отходов составил порядка пяти тысяч кубометров.

«Наши специалисты совместно с сотрудниками Главного управления содержания территорий пресекли завоз строительного мусора и порубочных остатков в Щелкове, вблизи деревни Назимиха. Отобраны пробы отходов для расчета ущерба, нанесенного почвам. Аналогичное нарушение установлено в Балашихе на 17-м км автотрассы М-7, по данному факту тоже ведется расчет ущерба», — сообщил министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов.

В одной из деревень городского округа Подольск активисты заметили подозрительные автомобили — самосвалы ночью перевозили неизвестный груз из Москвы. Общественники поймали нарушителей как раз в тот момент, когда те готовились выбросить отходы в поле. На подмогу активистам приехала полиция и представители минэкологии.

За последнюю неделю сотрудники эконадзора с помощью активистов выявили несколько незаконных свалок на территории трех городских округов Подмосковья.

К началу июля текущего года были проведены 29 подобных рейдов. Изъято 59 единиц техники нарушителей и предотвращен сброс более 1000 кубических метров мусора.

За июнь текущего года инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья привлекли к административной ответственности 267 организаций в 49 городских округах региона за нарушение правил соблюдения чистоты.