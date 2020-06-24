Ноль отходов. Подмосковный экоактивист находит новое применение старых вещей

Экоактивист из Солнечногорска Алексей Чернышов дает вторую жизнь старым вещам. Он стремится к тому, чтобы сократить количество выбрасываемых отходов.

Источник фото: телеканал «360»

Молодой человек вторую жизнь дает не только пластику и стеклу, ткани, но и органическому мусора. Например, из кокосовой скорлупы он сделал тарелку.

Из старых футболок у Алексея получился ковер у входа. А из разных наборов конструктора собрали подставку для телефона.

Стеклянную бутылку, говорит Алексей, вполне можно использовать для воды, пластмассовую — для рассады. Старые тряпки — это будущие сумки, игольницы и наволочки.

Весь хлам, который мы без сожаления выкидываем, как оказалось, может пригодиться. Главное, подключить фантазию. Алексей — приверженец движения Zero waste. В переводе — ноль отходов. Парень старается покупать меньше продуктов в упаковке. Вместо пакетов использует сумки или контейнеры. Разделяет мусор. А из старых вещей делает оригинальные подарки друзьям.

Алексей грезит о своей большой команде единомышленников и экоактивистов. Друзья уже вдохновились его стилем жизни.

«Благодаря нему, я отказался полностью от пластиковых бутылок, поэтому перешел на термокружки», — поделился Алексей Гульдеев.

Источник фото: телеканал «360»

«Благодаря Леше, я понял, что можно отказаться от пластиковых пакетов, использовать многоразовые мешочки. Вместо какой-то одноразовой посуды можно использовать многоразовые контейнеры», — сказал Гриша Андреев.

К осознанному потреблению Алексей призывает жителей Солнечногорска. Третий год проводит экоакции, куда каждый может принести отходы.

Все собранное экоактивист сдает на переработку. Отходы оказываются и на солнечногорском предприятии. Здесь из макулатуры делают подносы, часы, чашки и упаковку для нижнего белья.

Крышечки от пластиковых бутылок передаются в благотворительные фонды, чтобы те смогли их продать заводам. Выручка идет на помощь детям-инвалидам. Кстати, Алексея волонтеры из пункта приема зовут в свою команду.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы расширяемся, и нам периодически нужны те или иные специалисты. И Алексей может подойти. Я уверен, он свяжется, мы открыты к общению и очень рады», — отметил основатель благотворительного проекта «Собиратор» Леонид Синицын.

По словам экспертов, в России осознанно относятся к потреблению отходов только около 5% людей. Алексей планирует приобщать к такому образу жизни детей. Готов проводить экоуроки. Есть у него цель и поглобальнее. Через несколько лет хочет выбрасывать мусор не дважды в месяц, как сегодня, а уже дважды в год.