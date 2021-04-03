Подмосковный дуэт поборется за победу на конкурсе «Новая звезда»

Музыканты Анастасия Белявская и Олег Сидоров поборются за первое место телевизионного вокального конкурса «Новая звезда — 2021». Исполнители выступят составе дуэта Nansi & Sidorov и будут представлять Подмосковье.

В списке участников конкурса дуэт Nansi & Sidorov располагается на 32-й строчке. Среди всех субъектов России музыканты будут представлять Московскую область. Организаторы мероприятия отметили, что «Новая Звезда» — первое в истории вокальной состязание между представителями всех российских регионов.

«Задача Всероссийского конкурса „Новая Звезда“ — продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России», — пояснили организаторы.

Телезрителей ждут 10 эфиров, в течение которых они смогут поддержать исполнителей с помощью SMS-голосования. Выпуски будут выходить на экраны каждую неделю с 17 апреля. Финал конкурса намечен на 13 и 14 июня. В последний день лучшего певца наградит жюри, состоящее из музыкальных экспертов. Главный приз- финансовые средства на профессиональное продвижение.

Также телеканал «Звезда» сообщил о начале онлайн-кастинга на конкурс «Новая звезда — 2022». Отбор пройдет с 17 апреля по 1 мая.