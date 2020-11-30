Подмосковный «Добродел» сделают прозрачным и отменят анонимные сообщения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максимом Рымаром изменения в работе «Добродела». Глава региона обратил внимание на анонимные сообщения и поручил сделать портал абсолютно прозрачным.

«У нас порядка двух миллионов зарегистрированных на „Доброделе“, если я ошибаюсь, то не очень сильно. <…> Большой запрос экспертов и глав все-таки сделать „Добродел“ абсолютно прозрачным. Все те анонимные сообщения, которые идут, они интерпретируются по-разному. Поэтому если они отражают какие-то проблемы, давайте мы их оставим на периферии с точки зрения учета, а не с точки зрения решения проблем», — предложил Воробьев.

По его словам, у каждого, кто оставляет обращение, должна быть фамилия и имя, а также место жительство.

«Потому что главы стараются, работают над обращениями. Иной раз, когда это так называемый фейк или жалоба, которая не находит подтверждения — это немножко нашу систему дискредитирует. Знаю, что вы с Марией Николаевной эту работу уже начали», — сообщил губернатор.

Когда «Добродел» начнет работать без анонимных сообщений?

Рымар заявил, что уже к концу года портал полностью перейдет на работу для авторизованных пользователей через подтверждение учетной записи.

«Количество принятых решений пользователями значительно превышает даже повторные сообщения, которые нам на повторную обработку отдают. Мы действительно видим, что огромное количество пользователей у нас проявляют интерес и авторизуются через подтвержденное ЕСИ», — рассказала министр.

На это Воробьев ответил, что задача правительства — помогать и работать с теми людьми, которые «занимают справедливую активную позицию».

По словам Рымара, на портале уже зарегистрированы 1,7 миллиона пользователей. За прошлую неделю добавились новых шесть тысяч и еще 2,5 тысячи установили мобильное приложение.

«За неделю мы получили чуть больше 21 тысячи сообщений. Количество пользователей растет, количество жалоб тоже увеличивается. Несмотря на рост жалоб, у нас отработка остается на достаточно высоком уровне. Повторные сообщения у нас незначительно увеличились, буквально на 160 сообщений, а вот решения, которые были приняты жителями, увеличились на 1,5 тысячи», — пояснил он.

Министр обратил внимание, что за минувшие семь дней пользователи в 10 раз больше подтвердили предложенные решения, чем вернули на повторную отработку. Также сократились просроченные сообщения и темп прироста.

Топ проблем местных жителей

По словам Рымара, первом месте в топе проблем стоит снег — очистка тротуаров. Второе место — дворовые территории. Также в пятерку входит торговля и услуги, многоквартирные дома и социальная сфера.

«Хочу обратить внимание, что у нас на территории социальных объектов, школ, садов, детских площадок, остановок, ж/д инфраструктуры — в целом они оказались готовы к началу прошедшего снегопада. Видно, что по ним жалоб было не так много. В основном, прирост был по общественным пространствам, по тротуарам», — объяснил министр.

Воробьев добавил, что в области действительно была гололедица, поэтому не надо бояться «взрыва обращений». По его словам, важно, чтобы соответствующие службы реагировали и делали добросовестно свою работу.