Подмосковный «Добродел» решил 2,3 миллиона проблем жителей за шесть лет

Подмосковный «Добродел» помог решить 2,3 миллиона проблем жителей за шесть лет своей работы. На портал поступают обращения, связанные с качеством оказания услуг в разных сферах — от ЖКХ до благоустройства.

Сегодня, 1 октября, «Доброделу» исполнилось шесть лет. Такой онлайн-сервис помогает оперативно реагировать на жалобы людей и получать обратную связь.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, пользователями портала стали уже 1,9 миллиона человек.

Через „Добродел“ жители совместно с властью могут решать различные вопросы и проблемы. Кроме того, пользователи могут оставлять свои предложения Максим Рымар.

Он добавил, что с начала года жители отдали около 600 тысяч голосов в опросах по ремонту дорог, благоустройству дворов, выбору мест для лесопарков и не только.

«Спасибо жителям за такое неравнодушие и стремление к позитивным переменам в Подмосковье», — сказал Рымар.

Портал «Добродел» запустили в Московской области в 2015 году по поручению губернатора Андрея Воробьева.

За шесть лет с помощью сервиса провели 69 голосований и 232 опроса, в которых свои голоса отдали более 2,3 миллиона участников.