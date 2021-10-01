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    01 октября 2021, 10:18

    Подмосковный «Добродел» решил 2,3 миллиона проблем жителей за шесть лет

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный «Добродел» помог решить 2,3 миллиона проблем жителей за шесть лет своей работы. На портал поступают обращения, связанные с качеством оказания услуг в разных сферах — от ЖКХ до благоустройства.

    Подмосковный «Добродел» решил 2,3 миллиона проблем жителей за шесть лет

    Сегодня, 1 октября, «Доброделу» исполнилось шесть лет. Такой онлайн-сервис помогает оперативно реагировать на жалобы людей и получать обратную связь.

    Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, пользователями портала стали уже 1,9 миллиона человек.

    Через „Добродел“ жители совместно с властью могут решать различные вопросы и проблемы. Кроме того, пользователи могут оставлять свои предложения

    Максим Рымар.

    Он добавил, что с начала года жители отдали около 600 тысяч голосов в опросах по ремонту дорог, благоустройству дворов, выбору мест для лесопарков и не только.

    «Спасибо жителям за такое неравнодушие и стремление к позитивным переменам в Подмосковье», — сказал Рымар.

    Портал «Добродел» запустили в Московской области в 2015 году по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    За шесть лет с помощью сервиса провели 69 голосований и 232 опроса, в которых свои голоса отдали более 2,3 миллиона участников.