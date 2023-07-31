Подмосковье 31 июля 2023, 17:02 Подмосковный «Добродел» помог выявить свыше 800 случаев нарушений парковки в июле ГУСТ МО

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Жители Подмосковья помогли выявить более 800 случаев неправильной парковки в июле через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел». Сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.

Как рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова, неравнодушные жители запечатлели 820 случаев неправильной парковки за месяц. Нарушители оштрафовали в сумме на одна 1,57 миллиона рублей.

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«Активнее всего боролись с „автохамами“ жители городского округа Фрязино: в объективы камер попали 134 транспортных средства. В Ленинском народные инспекторы выявили 113 случаев нарушений правил парковки, а в Балашихе — 89. В Одинцовском недобросовестные автовладельцы пополнят бюджет на 137 тысяч в рублей, в Щелково — на 100 тысяч рублей», — сказала она.

В ведомстве добавили, что брошенные на газонах машины портят элементы благоустройства и нарушают почвенный слой, а парковка у контейнерных площадок мешает проезду спецтехники. Чтобы сообщить о нарушении, необходимо записать короткое видео и указать координаты, после этого обращение отправят на рассмотрение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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