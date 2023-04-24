Подмосковье 24 апреля 2023, 11:37 Подмосковный диспансер для пациентов с туберкулезом обновил оборудование на 200 миллионов рублей Пресс-служба Минздрава МО

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Московский областной противотуберкулезный диспансер получил новую технику на сумму 200 миллионов рублей с 2022 года. В числе приобретений аппараты МРТ и КТ.

«За последние пять лет смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 50%. Во многом таких показателей удается добиваться благодаря высокому техническому оснащению службы», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Один из новых аппаратов рентгена поступил в Домодедовский филиал противотуберкулезного диспансера. На нем будут проходить исследования как взрослые, так и дети с подозрением на болезнь. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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