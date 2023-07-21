Подмосковье 21 июля 2023, 16:08 Подмосковный детский омбудсмен Мишонова осмотрела детский палаточный лагерь «Горизонт» в Клину администрация г.о. Клин

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова посетила палаточный лагерь «Горизонт» в Клину с рабочим визитом. Детский омбудсмен приехала в учреждение в рамках ежегодного мониторинга реализации летней оздоровительной кампании в Подмосковье.

«Я уже не первый раз в „Горизонте“, стараюсь заехать в этот лагерь, если приезжаю в Клин. Всегда приятно смотреть на работу персонала и веселые детские лица. Уникальность лагеря в том, что у него есть и палаточный лагерь, и стационарный корпус. Несмотря на то, что финансируется он из муниципального бюджета, лагерь принимает участие в грантовых конкурсах, постоянно совершенствуют материальную базу, обновляют программу. Хороший пример того, каким должен быть детский отдых», — рассказала Мишонова.

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Подмосковный детский омбудсмен проверила, как налажен быт в палаточном лагере. Дети живут в конструкциях, рассчитанных на 10 человек. Для воспитанников в учреждении провели центральное отопление, что очень важно для безопасности.

«Ребята говорят, что кормят их хорошо. Организована костровая кухня, детям интересно и очень вкусно. А для меня, как для омбудсмена, важно, что при этом удается соблюсти все СаНПиНы», — подчеркнула уполномоченный.

Также Мишонова добавила, что в рамках мониторинга осмотрели уже пять из 12 муниципальных оздоровительных лагерей. Омбудсмен побывала в Орехово-Зуеве, Клину, Лосино-Петровском и Подольске.

«Особое внимание при посещении мы уделяем осмотру пищеблока, соблюдению требований детской безопасности, оборудованию санчасти и состоянию материальной базы. В целом мы пока довольны увиденным. Каких-то серьезных замечаний к тем лагерям, которые мы уже осмотрели, нет», — добавила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье.

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