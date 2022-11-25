Подмосковье 25 ноября 2022, 16:36 Подмосковный дерматолог Махнева рассказала, как сохранить сияние кожи зимой

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Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Подмосковья Наталия Махнева рассказала, как сохранить здоровый вид кожи зимой и не допустить ее пересыхания. Регулярный уход должен быть скорректирован в холодное время года.

Сухость и шершавость кожи зимой возникает из-за перепада температур, центрального отопления и нарушения водного баланса. Поэтому уход за лицом и руками должен быть изменен с учетом этих факторов.

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«Сохранить летнее сияние кожи в холодные месяцы поможет витамин С. Он осветляет и укрепляет дерму, стимулирует выработку коллагена. Коже просто необходимо постоянное увлажнение зимой, поэтому к обычному крему стоит добавить сыворотку с гиалуроновой кислотой, азуленом и экстрактом азиатской центеллы», – рассказала Наталия Махнева.

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Для отшелушивания специалист рекомендует использовать мягкий гоммаж и временно исключить скрабы с абразивными частицами. При сухой коже умываться такими средствами желательно один раз в неделю, при комбинированной и жирной коже — два раза за семь дней.

Также Махнева рекомендует обратить внимание на текстуру очищающего средства для лица. Стоит предпочесть что-то с кремовой или масляной формулой, а для снятия макияжа хорошо подойдут мицеллярная вода и гидрофильное масло.

Тем, у кого проблемы с кожей лица, лучше уменьшить количество средств на основе глины. Вместо этого стоит попробовать увлажняющие маски. Есть и такие, которые можно наносить на ночь и не смывать.

«И не забывайте использовать SPF-крем даже зимой. Ультрафиолетовые лучи активны, а солнечное излучение может проникать через окна», — подытожила дерматолог.

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