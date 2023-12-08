Подмосковье 08 декабря 2023, 09:56 Подмосковный дерматолог Андрей Панфилов назвал способы защиты кожи на морозе Иван Дубров

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Зимой кожа человека испытывает серьезные нагрузки. Из-за морозов, перепадов температур и сухого воздуха в помещениях она теряет влагу, становится сухой, шелушится. Врач-дерматолог Андрей Панфилов из Подмосковья рассказал, как ухаживать за кожей во время морозов и какие продукты помогут защитить ее.

Иван Дубров

Зимой важен комплексный уход за кожей. Необходимо пить достаточно жидкости и включить в рацион продукты с полезными жирами — печень трески, морскую рыбу, а также витамин С. Можно принимать витамины, если нет аллергии. Обязательно использовать увлажняющие и питательные косметические средства.

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Андрей Панфилов рекомендует после водных процедур смазывать кожу кремами, а в помещениях включать увлажнители воздуха. Перед выходом на мороз эффективны специальные защитные средства, которые наносят за полчаса до прогулки. Из народных средств подойдет нутряное свиное сало, а из препаратов подойдут бепантен и пантенол.

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