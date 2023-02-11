11 февраля 2023, 15:29
Подмосковный деревянный дом XIX века превратили в арт-объект
Деревянную избу конца XIX века в деревне Аверкиево Московской области превратили в арт-объект. В нем любой желающий может погрузиться в атмосферу русского быта.
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Дом принадлежит семье Павла Кашина. Много лет изба стояла пустой. Однажды знакомый Павла попросился к нему погостить. Художник вдохновился объектом и предложил сделать музей.
Мужчины начали обустраивать избу и наполнять ее старинными вещами. Художник расписал все стены поговорками из сборника Владимира Даля.
Многие экспонаты связаны с литературой, их привозят из разных мест. В избе уже есть старинная мебель, книги и маленькие стеклянные пузырьки.
Рядом с арт-объектом появился еще один деревянный дом. Ранее он стоял у соседей, которые собирались его снести. Однако Кашин забрал деревянный сруб на свой участок.
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История
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