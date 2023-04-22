Подмосковье 22 апреля 2023, 20:25 Подмосковный День труда отметили в Лобне

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В зале Дворца культуры «Чайка» в Лобне отпраздновали День труда. Лучших работников традиционно отметили грамотами и дипломами.

«Ежегодно в праздник труда Московской области мы чествуем трудовые заслуги людей самых разных профессий. Мы гордимся нашими ветеранами труда, нашими сильными трудовыми коллективами, династиями», — заявил глава Лобни Игорь Демешко.

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На смену ветеранам придут молодые профессионалы. Эта преемственность — еще один залог успеха.

«Если бы такого праздника не было, то его обязательно надо было бы придумать. Потому что все мы трудимся. И конечно, мы получаем заработную плату и, конечно, у нас есть результаты. Приятно, что нас всех собирают, не забывают, персонально приглашают», — сообщила директор школы № 2 Светлана Беликова.

В этот день благодарственные письма и почетные грамоты получили педагоги, врачи, полицейские, коммунальщики, водители, администраторы и представители других профессий.

«Замечательный добрый праздник. Между трудовыми буднями мы славим людей труда, мы награждаем тех, кто хорошо поработал. Мы славим человека труда!» — сообщил депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков.

К празднику труда в Лобне приурочили конкурс детских сочинений на тему будущей профессии. Авторов лучших работ отметили на торжественном собрании.

«Я заняла первое место. Я писала о профессии, смежной между учителем и дефектологом, так как я мечтаю работать с детьми с дефектами развития речи и одновременно обучать их иностранным языкам. Для меня это действительно очень важно и ценно», — рассказала ученица 10-го класса городского лицея Арина Третьякова.

В Подмосковье День труда отмечают в третью субботу месяца, когда в муниципалитетах наводят порядок. Этот год не стал исключением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.

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