Подмосковье 16 августа 2023, 17:15 Подмосковный чемпион мира по боксу проведет бой за кубок Казанского кремля в Татарстане Роман Яковлев

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Чемпион мира по боксу из Подмосковья Сергей Акопян проведет бой за кубок Казанского Кремля в Татарстане. За свою карьеру спортсмен принял участие в 320 боях на любительском ринге, после чего дебютировал в профессионалах. Акопян завоевал титул по версии IBA-Asia в 2019 году, победив соперника из Узбекистана нокаутом в пятом раунде.

Сейчас боксер тренируется в родном городе, Мытищах, под руководством Тиграна Сарибекяна. После четырехлетнего перерыва Акопян возвращается в профессиональный спорт — он проведет бой за кубок Казанского Кремля.

«Я продолжал тренироваться и даже успел выступить в схожем единоборстве, но по профессионалам не дрался. Недавно мой друг и менеджер Заиржон Байталиев пригласил меня на встречу с легендой бокса Русланом Чагаевым, который приезжал в Мытищи. Руслан предложил мне выступить на Кубке Казанского Кремля в августе, и я начал подготовку», — прокомментировал боксер.

По словам Байталиева, мытищинский спортсмен в ближайшее время намерен принять участие еще в нескольких боях в России.

«Делаем упор на интеллект. Боксер должен просчитывать свои действия на два-три шага вперед. Все это отрабатывается в спаррингах, в работе на лапах с тренером», — прокомментировал тренер.

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