16 августа 2023, 17:15
Подмосковный чемпион мира по боксу проведет бой за кубок Казанского кремля в Татарстане
Чемпион мира по боксу из Подмосковья Сергей Акопян проведет бой за кубок Казанского Кремля в Татарстане. За свою карьеру спортсмен принял участие в 320 боях на любительском ринге, после чего дебютировал в профессионалах. Акопян завоевал титул по версии IBA-Asia в 2019 году, победив соперника из Узбекистана нокаутом в пятом раунде.
Сейчас боксер тренируется в родном городе, Мытищах, под руководством Тиграна Сарибекяна. После четырехлетнего перерыва Акопян возвращается в профессиональный спорт — он проведет бой за кубок Казанского Кремля.
«Я продолжал тренироваться и даже успел выступить в схожем единоборстве, но по профессионалам не дрался. Недавно мой друг и менеджер Заиржон Байталиев пригласил меня на встречу с легендой бокса Русланом Чагаевым, который приезжал в Мытищи. Руслан предложил мне выступить на Кубке Казанского Кремля в августе, и я начал подготовку», — прокомментировал боксер.
По словам Байталиева, мытищинский спортсмен в ближайшее время намерен принять участие еще в нескольких боях в России.
«Делаем упор на интеллект. Боксер должен просчитывать свои действия на два-три шага вперед. Все это отрабатывается в спаррингах, в работе на лапах с тренером», — прокомментировал тренер.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Мытищи
Бокс
Реклама
Реклама