Подмосковный чат-бот Анна упростил получение разрешений на работу такси

В Подмосковье уже почти месяц работает пилотный проект Минтранса региона — там предоставляют консультации по работе такси при помощи электронного помощника Анны. Она проконсультировала уже как минимум 168 человек. Чат-бот может рассказать, каким образом получить разрешение на осуществление деятельности такси.

Московская область стала первой, кто запустил такой сервис в мессенджере Telegram. Через него за личной консультацией специалистов обратились 39 человек.

«Чат-бот может рассказать пользователям о том, как получить разрешение на осуществление деятельности такси и что для этого нужно. После получения необходимой информации пользователь оценивает качество предоставленной услуги. В настоящий момент рейтинг по работе чата достигает 4,5 балла», — рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пользователей интересовали вопросы по подаче заявления на аннулирование разрешения такси, регламент получения разрешения и правила оформления документов.