Подмосковный бренд «Луховицкий кларий» стал одним из победителей школы «Вкусы России»

Подмосковный продуктовый бренд «Луховицкий кларий» стал одним из 10 победителей школы «Вкусы России». Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

«По итогам обучения на платформе „Школа фермеров“, которое прошли более 800 участников из 66 регионов в рамках первого национального конкурса „Вкусы России“, выбрано 10 самых активных слушателей. Среди них производители бренда „Луховицкий кларий“ — акваферма „Астапово“», — сказал Сергей Воскресенский.

Под брендом «Луховицкий кларий» производят сочную и полезную рыбу, уточнил министр.

Онлайн-программа по продвижению региональных брендов продуктов питания была запущена летом 2021 года Минсельхозом РФ совместно с Россельхозбанком и Российским государственным аграрным заочным университетом. Обучение проходило на платформе «Школа фермеров. РСХБ». Участников образовательной программы обучали брендингу, маркетингу, организации офлайн- и онлайн-продаж, развитию услуг в сфере агротуризма и выходу на экспортные рынки.

Победители в качестве приза получат поддержку для дальнейшего развития бизнеса и популяризации своей продукции, что поможет выйти на широкий рынок, отметил министр сельского хозяйства Подмосковья.