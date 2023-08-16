Подмосковье 16 августа 2023, 21:56 Подмосковный бренд «Черноголовка» передал более 62 тысяч бутылок воды фестивалю «Город танцует в парках» Источник фото: группа компаний "Черноголовка"

Читать 360tv в

Фестиваль «Город танцует в парках» продлится в Подмосковье до 2 сентября. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, производитель напитков «Черноголовка» решил поддержать проект и передал для участников более 62 тысяч бутылок воды в эксклюзивной упаковке.

«Группа компаний [„Черноголовка“ — прим.ред.] — признанный лидер на российском рынке и один из крупнейших экспортеров Подмосковья», — отметил министр.

Реклама

Победителя фестиваля определят в заключительный день на гала-концерте, который пройдет в Пестовском парке в Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».