Подмосковье 27 августа 2023, 12:27 Подмосковный боксер Андрей Замковой стал восьмикратным чемпионом России ГБУ ДО МО «СШОР по боксу»

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Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Замковой из Наро-Фоминска стал первым в истории российского бокса восьмикратным чемпионом РФ. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

«Свой восьмой титул национального чемпиона 36-летний боксер из Наро-Фоминска завоевал на чемпионате России в Хабаровске. В финальном поединке в весовой категории до 71 килограмма он победил Ивана Ступина, представлявшего Хабаровск», — уточнили в ведомстве.

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Замкового признали лучшим боксером турнира, а его тренера Геннадия Рыжикова — лучшим тренером.

На чемпионате выступили 20 боксеров из Подмосковья, восемь из них вышли в четвертьфинал.

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