Подмосковный бюджет получил свыше 730 миллиардов рублей доходов за год

В Мособлдуме обсудили бюджет области за 2021 год. На параметры его исполнения повлияло восстановление экономики в условиях пандемии.

Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина пояснила, что главной задачей для исполнения бюджета на 2021 год стало исполнение всех социальных обязательств и сохранение устойчивости бюджетной системы. Промышленные показатели по итогам года выросли на 17%, инвестиции — на 2,4%, оборот торговли — на 11,7%, среднемесячная заработная плата — на 10,3%.

«Доходы бюджета Московской области по итогам 2021 года составили 730,7 млрд рублей с ростом к 2020 году на 15,1%. Расходы исполнены в объеме 711,8 млрд рублей, с незначительным снижением к 2020 году (на 1,1%) и приростом к допандемийному уровню 2019 года на 11,3%. Бюджет исполнен с профицитом в 18,9 млрд рублей», — отметила глава Минэкономики.

Налоговые доходы, по данным министерства, составили более 635 миллиардов рублей, неналоговые — более 22 миллиардов. По объему собственных доходов Московская область остается в тройке лидеров среди регионов России.

Регион направил на реализацию госпрограмм 708 миллиардов рублей. Более 148 миллиардов было выделено на меру соцподдержки. Здравоохранение получило из бюджета 16,2 миллиарда на лекарственное обеспечение и 8,3 миллиарда на закупку оборудования. Еще более 92 миллиардов направили на реализацию региональных проектов.

Реализация нацпроектов позволила региону открыть 19 новых школ, 5 спортивных объектов, отремонтировать 15 школ, 4 дома культуры, детскую школу искусств, открыть 123 центра «Точки роста», установить новую технику в 347 школах и создать 745 дополнительных мест в детских садах. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 750 километров дорог, построена транспортная развязка в Химках, благоустроили 50 территорий.

Госдолг Московской области стал минимальным приростом с 2017 года. Он составил 5,9 миллиарда рублей и достиг суммы 265,7 миллиарда. Национальное рейтинговое агентство АКРА заменило рейтинг области со «стабильного» на «позитивный».