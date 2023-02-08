08 февраля 2023, 13:23
Подмосковный бюджет получил более 850 миллионов рублей за использование земли и имущества с начала года
С начала 2023 года в бюджет округов Московской области поступило более 850 миллионов рублей за пользование земельными участками и имуществом региона. Это на 20 миллионов больше, чем в январе 2022 года.
«В 2022 году доходная часть муниципальных бюджетов от аренды и продажи недвижимости пополнилась на 21,4 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем было нами запланировано», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
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Самыми большими поступлениями отличились Мытищи, которые получили 105,5 миллиона рублей. В казну Одинцова заплатили 61,5 миллиона, Химок — 44,2 миллиона, а Пушкинского округа— 41,4 миллиона рублей.
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Доходы
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