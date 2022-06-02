Подмосковный бюджет получил 308 миллионов благодаря приватизации областной собственности

Реализацию плана приватизации проводит Правительство Подмосковья для привлечения недвижимости в хозяйственно-экономический оборот. Это один из основных способов пополнения бюджета региона.

С начала года приватизировано восемь имущественных лотов и 1 пакет акций, находившихся в собственности Московской области. Это пополнило бюджет региона на 308 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

Кроме того, с торгов были проданы три нежилых здания в Люберцах, одно в Солнечногорске, шесть объектов недвижимого имущества в Дубне, инфекционный корпус детской больницы в Жуковском, 21 объект усадьбы «Горенки» в Балашихе, восемь нежилых зданий турбазы в Дмитрове, а также акции Федоскинской фабрики миниатюрной живописи в Мытищах.

«В перечень имущества Московской области, которые будут приватизированы в 2022 году, также вошли 42 имущественных лота, в состав которых входят 315 объектов капитального строительства. Эти объекты будут реализованы на торгах в целях пополнения доходной части бюджета Московской области и направления средств на социальные нужды. Ожидаемые поступления в бюджет от реализации этого имущества, по предварительным расчетам, составят свыше 1,6 миллиарда рублей», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

На интерактивной карте можно ознакомиться с информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах.