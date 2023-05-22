Подмосковье 22 мая 2023, 14:06 Подмосковный бизнес включился в борьбу с незаконной торговлей Зампред правительства Подмосковья Филимонов: незаконную торговлю пресекли в 72 местах Пресс-служба губернатора Московской области

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Случаи незаконной торговли пресекли в 72 локациях Московской области по жалобам предпринимателей, которые сообщили о недобросовестных конкурентах. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что все жалобы от бизнеса поступили через портал «Добродел», где предприниматели рассказали о незаконных торговых точках, чьи владельцы не получили документы для ведения деятельности.

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«Многие научились виртуозно оформлять внешний вид также, как законопослушные предприниматели. Заказывают у тех же производителей внешний вид облик палаток. Мы совершенствуем работу камер „Безопасного региона“ и стараемся моментально реагировать на подобные случаи», — заявил Филимонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже отмечал, что необходимо сохранить для предпринимателей возможность торговли в парках и лесных зонах региона, куда весной и летом приходит большое количество людей. Он подчеркнул, что необходим простой и понятный механизм оформления документов для бизнеса по выездной торговле.

Сезон палаток и летних кафе в Московской области продлится до 1 ноября. Для открытия точки общепита или торговли предпринимателю нужно заключить специальный договор с муниципальными или региональными властями. Все зависит от того, кому принадлежит земля. Заявку можно подать через портал «Госуслуги».