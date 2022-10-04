Подмосковный бизнес привлек еще 10 миллиардов рублей при поддержке гарантийного фонда | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 13:00 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковный бизнес привлек еще 10 миллиардов рублей при поддержке гарантийного фонда

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За период с января по сентябрь этого года подмосковные предприниматели привлекли порядка 9,9 миллиарда рублей заемных средств за счет поручительств, которые предоставили Московским областным гарантийным фондом. С таким сообщением выступила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Московский областной гарантийный фонд продолжает помогать предпринимателям региона привлекать финансирование на реализацию своих проектов. Так, с начала этого года Фонд выдал 326 поручительств на общую сумму 3,6 млрд рублей субъектам малого и среднего предпринимательства. Полученные гарантии позволили бизнесу Подмосковья привлечь 9,9 млрд рублей заемных средств», — сообщила Екатерина Зиновьева.

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Одна из компаний, которые получили поручительство подмосковного гарантийного фонда, стала «СОФОС» — производитель окон и дверей из профильных систем REHAU, мобильных офисных перегородок, дверей из алюминия. Ожидается, что уже в ближайшее время предприятию выдадут льготный заем размером 77,6 миллионов рублей на то, чтобы купить производственное оборудование. Сумма поручительства фонда составила 41,5 миллиона рублей. Компания собирается запустить импортозамещение закаленного огнеупорного стекла, которое было востребовано на рынке светопрозрачных строительных материалов.

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