Подмосковье 19 июня 2023, 15:06 Подмосковный бизнес пожаловался на отсутствие аукционов для открытия торговых точек Глава Минсельхозпрода Подмосковья Мурашов заявил о росте жалоб на нестационарную торговлю РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество жалоб на нестационарную торговлю в Подмосковье выросло в этом году. Самая сложная ситуация сложилась в Королеве, Мытищах и Люберцах. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Он подчеркнул, что руководители муниципалитетов вместе с сотрудниками полиции оперативно реагируют на все поступающие сообщения на работу несанкционированных торговых точек. При этом министр отметил, что более 700 согласованных мест для предпринимателей на аукционы так и не выставили.

Реклама

«В Коломне была жалоба предпринимательницы, которая два года не могла добиться, чтобы был проведен аукцион по локации, которая уже была согласована», — рассказал Мурашов.

Глава ведомства подчеркнул, что вместе с Министерством государственного управления Московской области предлагает до 1 сентября перевести эту услугу для предпринимателей в цифровой режим, чтобы исключить ситуацию, когда аукционы для открытия торговых точек не проводятся.

«Подача заявления идет через портал госуслуг в цифре. Рассмотрение самой точки согласования — пять дней и восемь дней дается, чтобы принять внутренний акт в муниципалитете. Дальше все проходит автоматически и в течение шести дней объявляются торги», — рассказал Мурашов.

Сегодня предприниматели Подмосковья могут в электронном виде подать заявление для открытия торговых точек и летних кафе в парках и других местах отдыха. Срок рассмотрения документов занимает всего 21 день. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что такой простой и понятный алгоритм помогает бизнесу открывать точки выездной торговли.