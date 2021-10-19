Подмосковный бизнес-омбудсмен встретился с предпринимателями в неформальной обстановке

В Химках прошла встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева с представителями бизнеса. Ее провели в неформальной обстановке.

Беседу в подобном формате провели впервые. Вместо зала заседаний выбрали уютное кафе, чтобы в спокойной и доверительной атмосфере обсудить вопросы и проблемы, остающиеся на официальных встречах за кадром. Темы поднимали разные.

«Мы старались поднять вопросы, которые достаточно часто встречаются и в других городских округах, на других территориях. <…> Мои представители работают везде на местах, и нам очень хотелось бы, чтобы то, что сегодня мы решили, те идеи, которые обсудили, мы бы могли применить и на других территориях», — сказал бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев.

Среди предпринимателей были представители самых различных сфер — бьюти-индустрии, ювелирной промышленности, ветеринарии. Последние обратились за помощью: после принятого в 2015 году закона ветеринарные врачи не могут оказывать услуги для животных в полной мере — так или иначе приходится нарушать закон.

«Животных, к сожалению, нельзя лечить медицинскими препаратами. И на это не существует сейчас никакой лицензии, кроме как отдельно оформлять медицинскую. <…> Проблема существует, врачам ветеринарным приходится постоянно нарушать закон, используя медицинские препараты для лечения животных», — пояснил предприниматель Александр Мечников.

Открыть ветеринарную аптеку на территории клиники нельзя, использовать медицинские препараты для животных без лицензии — тоже. Иными словами, у врачей буквально связаны руки. Помочь домашним животным, не нарушая законодательство, буквально невозможно.

Все вопросы и проблемы были услышаны и учтены. Такой формат встречи очень понравился предпринимателям, и теперь они будут проводиться на регулярной основе и в других муниципалитетах. Ближайшие планируются в Одинцове и Дзержинске.