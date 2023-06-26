Подмосковье 26 июня 2023, 18:07 Подмосковный бизнес-омбудсмен рассказал об изменениях в Налоговом кодексе с 1 июля Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал об изменениях в Налоговом кодексе в России, которые вступят в силу 1 июля. Они коснутся представителей бизнеса, реализующих сахаросодержащие напитки.

С 1 июля вводится акциз в отношении сахаросодержащих напитков. На этом фоне для соблюдения требований Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», предпринимателям необходимо зарегистрировать или перерегистрировать контрольно-кассовую технику.

Реклама

Контрольно-кассовую технику обязаны применять все предприниматели, занимающиеся торговлей подакцизных товаров.

В соответствии с Налоговым кодексом России сахаросодержащими считаются напитки, в состав которых входят все виды сахара, сироп с сахаром или мед. Кроме того, сюда относится продукция, количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более пяти граммов на 100 миллилитров. При этом, объемная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2% включительно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».