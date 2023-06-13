Подмосковье 13 июня 2023, 14:30 Подмосковный бизнес-омбудсмен рассказал о самых популярных вопросах от предпринимателей Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал о самых популярных вопросах, которые поступают от бизнесменов. Они звонят в контакт-центр по оказанию бесплатной юридической помощи по единому номеру 8 (800) 550-63-53.

«Это вопросы налогообложения, кадастровой стоимости земельных участков, получения субсидий на расширение производства, социальных контрактов для создания ИП, переноса производства из другого региона в Московскую область. Часто к нам обращаются за консультационной помощью в получении статуса самозанятого и регистрации в качестве ИП», — заявил Головнев.

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Также операторам поступает много звонков организационного характера. Например, коммерсанты спрашивают о нестационарных торговых объектах, получении разрешения на их размещение, подключение к электросетям.

Специалисты контакт-центра дают бизнесменам подробные инструкции. Если вопрос требует детального рассмотрения, заявителю предложат написать письменное обращение.

Больше всего звонков поступило от предпринимателей из Орехово-Зуева, Подольска и Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. На данном этапе он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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