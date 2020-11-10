Подмосковный бизнес-омбудсмен провел встречу с предпринимателями Рузы

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев провел выездной прием предпринимателей в Рузском округе.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев совместно с главой Рузского городского округа, местным прокурором и руководителем общественной приемной бизнес-омбудсменом провели прием предпринимателей. За помощью обратились пять бизнесменов, чьи права и законные интересы были нарушены.

«Абсолютно разный перечень вопросов, стараемся их решать оперативно, потому что для бизнесменов, особенно сейчас, на первое место выходит время и принятие тех или иных решений или решение тех или иных вопросов. Мы сегодня хорошо отработали. И надеюсь, предприниматели это почувствовали», — сказал Головнев.

Один из предпринимателей обратился с вопросом о незаконных действиях судебных приставов. По словам Антона Комарова, с его счета были списаны ранее уплаченные налоги.

«Меня услышали, дали четкий алгоритм действий. Более того, со мной уже связались руководители некоторых служб. Результат на лицо и, я думаю, он будет», — поделился Антон Комаров, предприниматель.

Ответы на вопросы получили все предприниматели. В основном жалобы были связаны со сложностями при оформлении земельного участка в собственность или неправомерными требованиями в их адрес. Звучали также просьбы о содействии в приобретении необходимого для городского округа медицинского оборудования.

«Вопросы, которые местного уровня, решаются практически мгновенно. Сказать сколько, мы не считаем, это обычная работа, поток вопросов от предпринимателей не останавливается. Они всегда разные, всегда многогранные. Но специалисты наши довольно квалифицированные, отвечают», — отметил Николай Пархоменко, глава Рузского городского округа.

На территории Рузского городского округа более 2,5 тысячи разных форм предпринимательства. Обратиться за помощью бизнесмены могут в местную общественную приемную бизнес-омбудсмена каждый второй вторник месяца. Общественную приемную возглавляет опытный адвокат и общественный деятель Георгий Эциев.

Адрес приема предпринимателей руководителем общественной приемной бизнес-омбудсмена в Рузском городском округе: г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, контактный телефон: +7 926 988-05-37.