Подмосковье 02 августа 2023, 12:26 Подмосковный бизнес-омбудсмен помог предпринимателю в вопросе расширения бизнеса Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог бизнесмену расширить количество передвижных торговых точек по продаже сладкой ваты и мороженого. Ранее мужчина обратился в городскую администрацию с просьбой включить в схему размещения объектов дополнительные места, но получил отказ.

Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена в Балашихе Анатолий Шестаков организовал встречу с начальником местного управления потребительского рынка и услуг городской администрации для решения вопроса. В ходе обсуждения молодой предприниматель получил необходимые рекомендации при оформлении заявки на получение договора аренды мобильной точки торговли на региональном портале «Госуслуг».

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Вопрос остается под контролем подмосковного уполномоченного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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